Кабмін скоротить витрати на держсектор на 10% за 2 роки - Яценюк
13:19, 09 грудня 2014Фінанси
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Кабінет міністрів України в рамках впровадження нової економічної політики має намір скоротити на 10% витрати на державний сектор у 2015-2016 роках.
Яценюк має намір скоротити раходы на держсектор на 10% / Фото УНІАН
Про це заявив в під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
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«Економіка після подолання російської воєнної агресії повинна стати на нові рейки економічної політики. Ми зобов'язані піти шляхом скорочення витрат на державний сектор - на 10% протягом 2015-2016 року», - сказав Яценюк.
Нагадаємо, у липні Кабмін знизив показники доходів і видатків бюджету на мільярд гривень.
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