Місія МВФ сьогодні почала роботу в Києві
13:28, 09 грудня 2014Фінанси
0
Місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду (МВФ) повернулася до Києва для проведення переговорів з новим українським урядом, запланованих з 9 по 18 грудня.
REUTERS
Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 9 грудня.
«МВФ сьогодні прибув, і перший раунд переговорів зараз буквально проходить», - сказав Яценюк.
Читайте такожЯценюк: будемо рухатися шляхом реформ, бо "гроші просто так не дають"
Читайте такожбуде працювати в Києві в період з 9 по 18 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter