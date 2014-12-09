Місія МВФ сьогодні почала роботу в Києві

Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 9 грудня.

«МВФ сьогодні прибув, і перший раунд переговорів зараз буквально проходить», - сказав Яценюк.

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