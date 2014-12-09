Нацбанк сьогодні продавав банкам долари вже по 15,58 грн

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,5777 грн за 1 долар», - сказано в повідомленні.

Читайте такожГривня на міжбанку знизилася до 15,87 за долар

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 12,5 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,55 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 8 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,5089 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

З 28 листопада НБУ прийняв рішення скоротити обсяг продаваної валюти з 5 млн дол. до 3 млн дол.