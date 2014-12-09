Яценюк запропонує ВР проголосувати за податковий компроміс і загальне декларування
Кабмін має намір внести до парламенту законопроекти про податковий компроміс, загальне декларування та вдосконалення трансфертного ціноутворення
Кабінет міністрів України має намір найближчим часом внести до парламенту законопроекти про податковий компроміс, введення загального декларування доходів, а також удосконалення системи контролю за трансфертним ціноутворенням великих компаній, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
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За словами Яценюка, податковий компроміс і загальне декларування встановлюють нульову «ставку» оподаткування наявних активів, однак передбачають подальший контроль доходів і витрат.
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"Уряд пропонуватиме парламенту прийняти закон про податковий компроміс. Це означає запровадження" нульових "податкових декларацій. Всі повинні сказати, що у кого є. Це наш старт. Після цього старту уряд вважає за необхідне запровадити загальну систему декларування доходів", - сказав Яценюк.
У свою чергу, у рамках контролю за трансфертним ціноутворенням великих компаній, за словами Яценюка, Кабмін своїми рішеннями має намір виключити будь-яку можливість виведення капіталів через офшори.