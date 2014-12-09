Яценюк запропонує ВР проголосувати за податковий компроміс і загальне декларування

Кабінет міністрів України має намір найближчим часом внести до парламенту законопроекти про податковий компроміс, введення загального декларування доходів, а також удосконалення системи контролю за трансфертним ціноутворенням великих компаній, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожЯценюк обіцяє ввести 15 тисяч нових стандартів до 2016 року

За словами Яценюка, податковий компроміс і загальне декларування встановлюють нульову «ставку» оподаткування наявних активів, однак передбачають подальший контроль доходів і витрат.

Читайте такожМісія МВФ сьогодні почала роботу в Києві

"Уряд пропонуватиме парламенту прийняти закон про податковий компроміс. Це означає запровадження" нульових "податкових декларацій. Всі повинні сказати, що у кого є. Це наш старт. Після цього старту уряд вважає за необхідне запровадити загальну систему декларування доходів", - сказав Яценюк.

У свою чергу, у рамках контролю за трансфертним ціноутворенням великих компаній, за словами Яценюка, Кабмін своїми рішеннями має намір виключити будь-яку можливість виведення капіталів через офшори.