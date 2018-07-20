Заплатять всі: уряд хоче посилити контроль за статками заможних українців

Кабмін збирається посилити контроль податківців за статками багатих українців, але тільки з 2019 року.

З 1 січня 2019 року багаті українці можуть опинитися під посиленим контролем податківців. Такий проект закону напередодні розробив Мінфін, повідомляє Украинская правда.

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"19 липня документ вперше з'явився у порядку денному профільного урядового комітету - за крок до розгляду на Кабміні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згодом Мінфін відкликав цей проект закону з планами доопрацювати і повернутися до цього питання у вересні. Офіційне пояснення - законопроект не повністю відповідає заявленим у ньому цілям.

При цьому пояснюється, хто може підпасти під дію цього законопроекту. Зокрема, у розумінні Мінфіну платник податків з високими статками - це той, хто відповідає одному з цих критеріїв.

Перший критерій. Платник є кінцевим бенефіціаром великого платника податків.

Другий критерій. Багатий українець - той, хто напряму чи опосередковано володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій податкового резидента іншої держави з доходами більше 1 мільйона євро за рік, що передує звітному.

Третій критерій. Багатими вважатимуться українці з річним доходом понад 50 мільйонів гривень.

Отже, якщо платник податків має статус "особи з великими статками", це буде відображатися в державному реєстрі фізичних осіб.

Для багатих українців законопроект запроваджує штрафи за несвоєчасне подання податкових декларацій. Розмір штрафу - 10% від суми нарахованого податку на доходи фізичних осіб.

Крім цього, податківці зможуть довше перевіряти декларації заможних громадян. Так, згідно із запропонованим міністерством варіантом, контролюючі органи матимуть право перевірити правильність даних у податкових деклараціях протягом 3650 днів (10 років) з дня подання декларації.

Збільшення строків для перевірки пов'язані із складною структурою доходів багатих громадян та складнощами, які виникають у випадку підтвердження інформації в іноземних державах.