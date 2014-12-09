Банк Росії знизив офіційний курс рубля до рекордної позначки в 54,21 за долар
14:13, 09 грудня 2014Фінанси
1
Банк Росії підвищив офіційний курс долара на 10 грудня на 90 коп. до 54,21 руб.
REUTERS
Офіційний курс євро підвищився на 1,46 руб. до 66,88 руб, повідомляють Ведомости.
Читайте такожРубль через падіння нафти продовжує втрачати позиції
Причому вартість бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро), розрахована за офіційними курсами, збільшилася на 1,15 руб. до 59,91 руб.
Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що російський рубль знову впав: курс долара до рубля на Московській біржі за станом на 10.10 мск понеділка зріс на 55 коп. порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг 53,06 руб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter