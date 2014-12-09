Банк Росії знизив офіційний курс рубля до рекордної позначки в 54,21 за долар

Офіційний курс євро підвищився на 1,46 руб. до 66,88 руб, повідомляють Ведомости.

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Причому вартість бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро), розрахована за офіційними курсами, збільшилася на 1,15 руб. до 59,91 руб.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що російський рубль знову впав: курс долара до рубля на Московській біржі за станом на 10.10 мск понеділка зріс на 55 коп. порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг 53,06 руб.