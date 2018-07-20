НБУ оцінює зростання економіки України у другому кварталі у 3,2%

При цьому Нацбанк прогнозує прискорення зростання економіки України в 2018 році до 3,4%.

Національний банк України оцінює зростання ВВП України у другому кварталі 2018 року в річному вираженні на 3,2%.

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Про це йдеться в інфляційному звіті, опублікованому на сайті регулятора.

"За оцінками НБУ, у другому кварталі 2018 темпи зростання реального ВВП залишилися практично незмінними - 3,2% р/р (у першому кварталі – на 3,1% - УНІАН) і підтримувалися, насамперед, внутрішнім попитом, як споживчим, так і інвестиційним", - йдеться у звіті.

НБУ зазначив, що, як і раніше, прогнозує прискорення зростання економіки України в 2018 році до 3,4%.

"Основною рушійною силою залишиться приватне споживання, яке поточного року стимулюється потужним зростанням заробітних плат, грошових переказів, пенсійних виплат", - йдеться у звіті.

За прогнозами регулятора, в 2019 році економічне зростання в Україні сповільниться до 2,5%. Зокрема, це буде відбуватися внаслідок вичерпання ефектів від різкого підвищення соціальних стандартів в попередні роки на тлі стриманої фіскальної політики, зумовленої необхідністю погашення значних обсягів державного боргу. Також на зростання впливатимуть жорсткі монетарні умови, необхідні для повернення інфляції до цільових значень.

Крім того, Нацбанк прогнозує, що у 2020 році реальне зростання економіки України складе 2,9%.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі покращило прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,2% з 3%. Зростання економіки в 2019 році прогнозується на рівні 3%, у 2020 році - 3,8%, в 2021 році - 4,1%.

При цьому Мінекономрозвитку погіршило прогноз по інфляції на 2018 рік до 9,9% з 9%. До 2019 року зростання цін може становити 7,4% зі зниженням до 5% до 2021 року.

За оцінками Держстату, зростання реального ВВП України в першому кварталі 2018 року склав 3,1% в річному вираженні.

Інфляція в Україні в червні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з червнем 2017 року становила 9,9%, сповільнившись з 11,7% місяцем раніше.