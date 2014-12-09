Світовий банк знову погіршив прогноз по ВВП Росії

Про це йдеться у повідомленні Світового банку. При цьому в 2016 році СБ очікує в Росії зростання ВВП на 0,3%, передає ТАСС.

Світовий банк оновив свій прогноз темпів економічного зростання Росії на 2015 і 2016 роки в умовах подальшого падіння і зростання волатильності світових цін на нафту, йдеться в повідомленні організації.

Попередній оновлений прогноз СБ щодо зростання російської економіки було опубліковано 2 грудня. Він передбачав нульове зростання ВВП РФ в 2015 році і зростання на 0,5% у 2016 році.

Новий базовий сценарій передбачає, що середня ціна на нафту складе 78 $/бар. у 2015 році і 80 $/бар. у 2016 році. "Згідно з базовим, або найбільш ймовірним, сценарієм, в 2015 році прогнозується скорочення інвестицій третій рік поспіль", - вважає провідний економіст Світового банку Російської Федерації Біргіт Хансл.

Крім того, Світовий банк розглядає оптимістичний і песимістичний сценарії. Зокрема, песимістичний сценарій передбачає середню ціну на нафту на рівні 70 $/бар. у 2015 році і на рівні 72 $/бар. у 2016 році. При цьому зниження темпів зростання російської економіки, згідно з таким сценарієм, очікується на рівні 1,5% в 2015 році, після чого економічне зростання становитиме 0,3% у 2016 році. Інвестиції скоротяться значніше, ніж у рамках базового сценарію.

Оптимістичний сценарій СБ передбачає, що середня ціна на нафту становитиме 85 $/бар. у 2015 році і 90 $/бар. у 2016-му. За даних цін на нафту російська економіка, як очікується, зможе уникнути рецесії в 2015 році і в 2016-му досягти зростання на 0,5%. При цьому основною рушійною силою економічного зростання, як очікується, стане чистий експорт замість споживання, оскільки зростання останнього, швидше за все, зупиниться.

Росія в 2015 році може зіткнутися з рецесією після п'яти років зростання. Переглянутий прогноз Мінекономрозвитку передбачає зниження ВВП на 0,8% в 2015 році за умов посилення відтоку капіталу, збереження західних санкцій і скорочення доходів населення через інфляцію і зниження курсу рубля. Це дно, вважають в міністерстві, розраховуючи повернутися до зростання в 2016 році. В інвестбанках попереджають, що рецесія може виявитися глибшою і довшою.

Остання версія прогнозу соціально-економічного розвитку від Мінекономрозвитку передбачає зниження ВВП в 2015 році на 0,8%. Вересневий варіант передбачав зростання економіки на 1,2%. Але економісти МЕР розраховували, виходячи з ціни на нафту 100 $/бар., і закладали прогноз зняття антиросійських санкцій.

Читайте такожМіністра економрозвитку Росії відчитали через "занадто песимістичні" прогнози

Тепер у міністерстві на це не сподіваються, закладаючи в прогноз 80 $/бар. і розраховуючи провести весь 2015 рік під санкціями. Відтік капіталу у такій моделі становитиме $90 млрд, очікують у відомстві (колишня версія прогнозу - $50 млрд за підсумками 2015 року). Рецесія буде супроводжуватися падінням інвестицій на 3,5% (раніше очікували зростання на 2%) і реальних доходів населення на 2,8%. Останній фактор в умовах 7,5-процентної інфляції, прискореної зниженням курсу рубля (на девальвацію доведеться 3,2 з 7,5%), призведе до скорочення приватного споживання, вказано у прогнозі МЕР.

Курс рубля за ціни на нафту 80 $/бар. стабілізується в районі 49 руб./$, очікують у відомстві, але його різке ослаблення в кінці 2014 року забезпечить 3,2% з 7,5% річної інфляції наступного року.