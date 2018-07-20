Борг доведеться повернути: "Ощадбанк" домігся скасування судового рішення по "Укртелекому"

Таким чином, банк отримав право на примусове стягнення з "Укртелекому" заборгованості за договором купівлі-продажу облігацій на суму 1,1 мільярда гривень.

"Ощадбанк" домігся у Верховному суді скасування судових рішень, за якими "Укртелеком" мав право не заплатити банку більше 1 мільярда гривень, повідомила прес-служба банку.

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"Верховний суд постановою від 17 липня 2018 року частково задовольнив касаційну скаргу "Ощадбанку" та скасував рішення Господарського суду р. Києва від 27 листопада 2017 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10 квітня 2018 року про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між банком та "Укртелекомом", на суму більше 1 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що, таким чином, "Ощадбанк" отримав право на примусове стягнення з "Укртелекому" заборгованості за договором купівлі-продажу облігацій на суму 1,1 мільярда гривень. Відповідний позов банку перебуває на розгляді Господарського суду м. Києва.

Як повідомлялося, 15 вересня 2015 року "Укртелеком" і "Ощадбанк" уклали договір, згідно з яким банк зобов'язався передати у власність "Укртелекому", а останній зобов'язався не пізніше 15 березня 2017 року прийняти та оплатити облігації ТОВ "ЕСУ" (власник контрольного пакету акцій "Укртелекому") серії С у кількості 1 мільйона штук за ціною 1 мільярда гривень плюс накопичений купонний дохід за облігаціями на дату продажу.

У серпні 2017 року, щоб уникнути виконання зобов'язань за договором шляхом сплати банку більше 1 мільярда гривень, "Укртелеком" подав позов у Господарський суд Києва про розірвання договору та визнання зобов'язань за договором припиненими. Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов.

17 липня 2018 року за касаційною скаргою банку судові рішення були скасовані і справу було направлено на розгляд до суду першої інстанції.