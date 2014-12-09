Нацбанк знову знизив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 9 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1557.7517 грн (з 14.00 8 грудня - 1552.5710);

100 євро - 1909.4920 (з 14.00 8 грудня - 1919.2883);

10 російських рублів - 2.9222 (з 14.00 8 грудня - 2.9234).

Читайте такожДолар на міжбанку наближається до 16 гривеньЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 8 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,5089 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 12,8 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,5050 грн/дол.