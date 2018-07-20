Десятки міжнародних компаній в Україні фігурують у справі про незаконне виведення коштів за кордон

ГПУ оцінила збитки держави у понад 955 млн грн.

Прокуратура Києва розслідує закупівлі великими українськими компаніями і десятками «дочок» міжнародних компаній аутсорсингових послуг у компаній «Промоушн Аутсорсинг» і «Промоушн Стафф», які за фактом надавали послуги з незаконного виведення коштів за кордон та ухилення від сплати податків.

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Про це йдеться в тексті ухвали Дніпровського райсуду Києва з посиланням на клопотання прокуратури Києва в рамках кримінального провадження від 17 жовтня 2017 року.

"Невстановленими особами впроваджений протиправний механізм з надання найбільшим бюджетоутворюючим підприємствам країни, в тому числі з іноземним капіталом, а саме: «Хуавей Україна», «Самсунг електронікс Україна компані», «Київстар», «Нова пошта» та іншим, послуг з незаконного виведення грошових коштів за кордон та ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура встановила, що посадові особи зазначених компаній перераховували на рахунки «Промоушн Аутсорсинг» і «Промоушн Стафф» гроші за нібито надання кваліфікованих фахівців, необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу), але фактично працівники відбиралися і працевлаштувалися компаніями-замовниками послуг.

У визначенні наголошується, що протягом 2014-2018 років компаніям за такі послуги було перераховано понад 1,5 млрд грн, і, згідно з висновком експертного дослідження "Дослідницького інформаційно-консультаційного центру", вони завдали збитків державі на понад 955 млн гривень.

За підсумками розгляду клопотання суд вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" оригіналів документів, що вказують на їхні взаємини з замовниками, серед яких компанії «ПГГ Україна», «Тойота Україна», «Хускварна Україна», «Альянс Холдинг», «ФМС Україна», «Дебтекс Україна», «Мілі», «Дікергофф Цемент Україна», «Адідас-Україна», «Віжн Україна», «Гібсон Інновейшнз Україна», «БСХ Побутова Техніка», «Коніка Мінолта Україна», «Філіпс Україна», «Піонер Україна», «Дюпон Україна», «Кімберлі-Кларк Україна», «Санофі - Авентіс Україна», «Селдико», «БАСФ Т.О.В», «Тева Україна», «Проктер енд Гембл Україна», «Монделіс Україна», «Телесвіт», «Данон Дніпро», «Сингента», «Якобс Україна», «Байєр», «ДХЛ Інтернешнл Україна», «Філіпс Світлові Рішення України», «Ейвон Косметікс Юкрейн», «Адам Україна», «Лореаль Україна», «Шелл Юкрейн Експлорейшн енд продакшн І», «ЗІП», «Промінвестбанк».