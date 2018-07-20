Трамп пригрозив ввести мита на всі товари з Китаю

15:29, 20 липня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє Росбалт.

В інтерв'ю CNBC він заявив, що він готовий в рази збільшити кількість товарів китайського виробництва, які обкладаються імпортними митами.

"Я готовий дійти до п'ятисот мільярдів доларів", - заявив Трамп.

В середині червня президент США оголосив про введення мит на товари з Китаю на загальну суму в 50 мільярдів доларів, а до теперішнього часу США, за даними CNBC, вже обклали імпорт з Китаю на 34 мільярди доларів, на що Китай відповів дзеркальними заходами.

Реалізація загрози Трампа, як зазначає CNBC, призведе до того, що обкладеним митами виявиться практично весь імпорт з Китаю - у 2017 році до США було завезено китайських товарів на загальну суму в 505,5 мільярда доларів. Дзеркально на таку міру Китай відповісти не зможе, оскільки американських товарів він ввозить в рази менше. У 2017 році загальна вартість експорту США до Китаю становила менше 130 мільярдів доларів.

"Мені дуже подобається президент Сі, але це дуже несправедливо", - сказав Трамп, запевнивши, що підвищення мит відбувається не через погане ставлення до Китаю або з політичних міркувань, а заради вигоди США.

11 липня стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа підготувала новий список товарів із Китаю на загальну суму близько 200 мільярдів доларів, що підлягають обкладенню митом.

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Теги: #мита США#торгова війна#Трамп мита