Нацбанк вчора надав банкам рефінансування на 1,5 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 11 банкам строком на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 3,521 млрд грн 15 банкам під 7,5% річних на один день, на 1,210 млн грн 5 банкам на 7 днів під 11,0% річних, на 353 млн грн 4 банкам на 14 днів під 11,5% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем знизився до 6,702 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 24,3%, у т. ч. за кредитами овернайт - 22,7% річних.

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Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Нацбанк надав банкам рефінансування на суму 3,841 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 5,147 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 7,622 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 19,3%, у т. ч. за кредитами овернайт - 17,8% річних.