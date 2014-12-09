НБУ оголосив 1-4 січня вихідними для банківської системи

Про це регулятор повідомив у листі до банків (№25-205/73085).

Згідно з листом, Нацбанк також встановив для банківської системи особливий порядок роботи на 29-31 грудня 2014 року і 5, 6 і 8 січня 2015 року.

Так, згідно з графіком НБУ, 29 і 30 грудня система електронних платежів Нацбанку (СЕП) працюватиме до 22.00, 31 грудня – до 15.00, при цьому банки мають завершити всі розрахунки з клієнтами 30 грудня. Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку 29 грудня працює до 17.00, і в 2014 році більше не працюватиме.

Згідно з листом до банків, 5 січня банківські установи працюватимуть без клієнтів, 6 і 8 січня банківська система працюватиме у звичайному режимі.

Офіційний курс гривні до іноземних валют і банківських металів встановлюється і публікується 29 грудня 2014 року близько 16:00, і діє до моменту його подальшого встановлення 6 січня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Кабмін ухвалив постанову про перенесення низки вихідних днів на період новорічних свят 2014 року. Згідно з постановою, робочий день з п'ятниці, 2 січня, перенесено на суботу, 17 січня, з четверга, 8 січня, - на суботу, 31 січня, з п'ятниці, 9 січня, – на суботу, 14 лютого.