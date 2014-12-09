Яценюк: співпраці з МВФ мало, потрібна донорська конференція

Україна має намір продовжити реалізацію програм співпраці з ключовими кредиторами, зокрема Міжнародним валютним фондом, а також провести міжнародну донорську конференцію, учасники якої повинні затвердити план розвитку країни і механізм фінансування цього плану, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Щоб вийти з нинішньої дуже складної ситуації, нам потрібна міжнародна допомога. Перше завдання – програма з МВФ. Перші два транші ми одержали тільки тому, що Україна всі реформи виконала. Наше завдання зараз – тактичне – продовження співпраці з МВФ. Але цього мало, – сказав Яценюк. – Друге завдання – міжнародна донорська конференція для України і затвердження на цій конференції плану відновлення країни. Ми не просимо грошей і не скаржимося. Ми говоримо про те, що ми партнери, а якщо ми партнери – то допоможіть нам».

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Як підкреслив Яценюк, учасниками такої конференції повинні стати країни Великої сімки і міжнародні фінансові організації.

«Успіх України має стати успіхом усього цивілізованого світу», - підкреслив Яценюк.