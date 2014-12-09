Фонд гарантування почав ліквідацію банку «Золоті ворота»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку «Золоті ворота» на основі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, повідомляється на сайті фонду.

Фонд призначив ліквідатором банку Валерія Єрмака терміном на 1 рік - до 4 грудня 2015 року включно.

Фонд повідомляє, що вимоги кредиторів банку для їх задоволення за рахунок коштів від продажу майна приймаються протягом 30 днів з дня публікації в газеті «Голос України» оголошення про відкликання ліцензії та ліквідацію банку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Золоті ворота», оскільки його акціонери не скористалися наданою можливістю відновлення роботи і не виконали вимогу НБУ щодо забезпечення фінансової підтримки фінустанови.

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Довідка УНІАН. Банк «Золоті ворота» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за розміром активів.

За інформацією НБУ, основними власниками банку є Яків Кузнєцов з часткою 19,15%, Вадим Вишневський - 12,19% та Євген Черняк - 10,07%.