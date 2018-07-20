Держстат назвав області-лідери зі зростання роздрібної торгівлі

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні зріс на 6,2%.

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2018 року зріс на 6,2% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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При цьому Держстат поки що не оприлюднив абсолютні значення.

Найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Луганській (на 24%), Полтавській (на 10%), Донецькій (на 10,3%) і Закарпатській (на 10,2%) областях.

За інформацією Держстату, обіг роздрібної торгівлі в червні 2018 року порівняно з травнем знизився на 0,8%, а порівняно з червнем 2017 року зріс на 6,3%.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році обіг роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,8% порівняно з 2016 роком (у порівняльних цінах) - до 816,553 млрд грн.