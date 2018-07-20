Україна зробила крок до регулювання криптовалют

Рада з фінансової стабільності підтримала концепцію регулювання операцій із криптовалютами.

Рада з фінансової стабільності підтримала концепцію регулювання операцій з криптовалютами, яка передбачає визнання певних категорій криптовалют і токенів фінансовими інструментами.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв.

За його словами, ця концепція передбачає визначення ролі та функції державних органів (НБУ, НКЦПФР, Мінфіну, ДФС, Держфінмоніторингу) у регулюванні обігу цих інструментів, ліцензування учасників операцій, розкритті інформації і так далі.

«Це важливий перший крок у формуванні консенсусу серед державних органів та фінансових регуляторів, який підтверджує готовність працювати з Верховною Радою України та крипторинком щодо формування законодавчої та нормативної бази, яка забезпечить прозорість та якість відносин інвесторів і учасників ринку з криптовалютами», - написав Хромаєв.

Як повідомляв УНІАН, загальний розмір сегмента майнінгу (процес, який дозволяє емітувати» криптовалюти) криптовалют в Україні перевищує 100 млн дол. США в рік. В 2017-2018 роках компаніями з українським походженням було створено 25 криптовалют, а обсяг залучених через ICO коштів становив понад 99 млн дол. США в еквіваленті. Україна входить в топ-10 країн світу за кількістю користувачів криптовалютами, а щоденні обсяги торгів ними з використанням гривні досягають 1,9 млн дол. США.

Голова Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко в кінці січня закликав уряд сприяти розвитку майнінгу в Україні, відокремивши цю діяльність від законодавчого регулювання криптовалют.

Довідка УНІАН. Рада з фінансової стабільності створена у березні 2015 року указом президента України. До його складу входять за посадою голова Національного банку України, міністр фінансів України (співголови Ради), голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, директор-розпорядник ФГВФО, заступник голови національного банку України, заступник міністра фінансів України.