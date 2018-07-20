Після вихідних долар подешевшає, а євро подорожчає
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2644.6104 (20 липня – 2647.2433)
100 EUR – 3086.2603 (20 липня – 3067.6255)
10 RUR – 4.1655 (20 липня – 4.1837)
У п'ятницю, 20 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,42/26,44 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, до закриття торгів гривня зміцнилася до долара на 1 копійку з відкриття торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,69/30,74 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,4461 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 564 угоди на суму 372,22 млн дол.