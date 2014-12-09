Яценюк обіцяє вдвічі скоротити єдиний податок для малого і середнього бізнесу

Кабінет міністрів України має намір в 2 рази скоротити ставку єдиного податку та ввести річний мораторій на перевірку малого і середнього бізнесу, повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"По малому і середньому бізнесу ми пропонуємо два простих рішення. Перше рішення скоротити в два рази для малого і середнього бізнесу єдиний податок, і друге рішення - просто два роки їх не чіпати і не перевіряти", - сказав він.

Також прем'єр зазначив, що передбачена планом дій уряду до 2016 року реформа трансфертного ціноутворення дасть можливість перерозподілити податкове навантаження в напрямку його зменшення для малого і середнього бізнесу.

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Як повідомляв УНІАН, представники асоціацій малого та середнього бізнесу пропонують уряду оголосити амністію податків і капіталів до реформування Податкового кодексу.