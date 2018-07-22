Голова МВФ вважає, що дії Трампа загрожують світовій економіці

При найгіршому сценарії глобальний ВВП може знизитися на 0,5%, вважає Крістін Лагард.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що мита й тарифи, які вводять Сполучені Штати за ініціативою президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки.

Про це вона сказала в ході зустрічі з міністрами фінансів і глав центральних банків країн G-20 у Буенос-Айресі, передає "Новое время" з посиланням на Центр A. M. "При найгіршому сценарії мита можуть призвести до зниження глобального ВВП на 0,5%", - додала глава МВФ.

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Раніше повідомлялося, що влада США може обкласти митом практично всі товари, що ввозяться в країну з Китаю.

9 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт сталі і алюмінію в розмірі 25% і 10% відповідно. ЄС, Росія, КНР і Канада оголосили про відповідні заходи. Дональд Трамп пізніше заявив, що 20-відсотковим митом можуть бути обкладені автомобілі з Євросоюзу.