Рубль у вівторок відображав падіння нафти

Причому торги відбувалися за низької активності учасників ринку перед радою директорів Центробанку в четвер, за підсумками якої можливі зміни у грошово-кредитній політиці, а також через ризики неочікуваних інтервенцій Центробанку в випадку надмірного розігріву ринку, до яких регулятор уже вдавався минулого тижня, пише Reuters.

"Гравців на валютному ринку стримує ясна позиція ЦБ РФ, спрямована на таргетування ціни біля максимальних значень у вигляді валютних інтервенцій. Уже ясно видно, що активність Центрального банку різко зростає у випадку досягнення ціною цих відміток", - сказав Семен Кам'янський із Grand Capital.

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До 18.00 МСК пара долар/рубль розрахунками "завтра" торгувалася поблизу позначки 54,17, що на 0,8 відсотка вище від попереднього закриття.

Євро до цього часу зріс на 1,4 відсотка до 67,15 рубля.

Бівалютний кошик оцінюється у 60 рублів, на 64 копійки вище від вчорашнього біржового закриття.

Раніше долар досяг сесійного піку на 54,35, євро - на 67,22.

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На раді директорів ЦБР у четвер може відбутися посилення грошово-кредитної політики - на неї чекають практично всі учасники ринку, розходячись лише у ступені підвищення ключової ставки, на яку піде регулятор в умовах прискорення інфляції і ослаблення рубля на 40 відсотків від початку року. Інфляція минулого місяця досягла 9,1 відсотка у річному вираженні.

Згідно з консенсус-прогнозом Reuters, Банк Росії підвищить ключову ставку на засіданні у четвер на 100 базисних пунктів до 10,50 відсотка річних, намагаючись наблизити реальні ставки грошового ринку до прискореної інфляції і послабити спекулятивний тиск на рубль.

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Зараз барель Brent оцінюється у $66,20, що практично на рівні вчорашнього закриття, однак вранці він падав до позначки $65,29 вперше від жовтня 2009 року.

Центробанк минулого тижня виходив із валютними інтервенціями протягом трьох біржових сесій, продав на них понад $4,5 мільярда.

У грудні російським корпораціям і банкам потрібно номінально більше $33 мільярдів під сплату зовнішніх позик і відсотків за ними, тоді як найпростіше і найдоступніше джерело валютної ліквідності - регулярні і безлімітні інтервенції - Центробанк скасував на початку листопада, відпустивши рубль у вільне плавання.