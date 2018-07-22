У Франції заявили про початок торговельної війни між ЄС і США

"Я прошу США включити здоровий глузд і поважати правила і своїх союзників", - заявив міністр економіки і фінансів Франції.

Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що між Євросоюзом і США фактично почалася торгова війна.

Про це повідомляє Europa Press. "Я прошу США включити здоровий глузд і поважати правила і своїх союзників", - заявив він. Він також підкреслив, що саме США повинні першими зробити крок до діалогу з ЄС.

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Як відомо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що мита й тарифи, які вводять Сполучені Штати за ініціативою президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки.

9 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт сталі і алюмінію в розмірі 25% і 10% відповідно. ЄС, Росія, КНР і Канада оголосили про відповідні заходи. Дональд Трамп пізніше заявив, що 20-відсотковим митом можуть бути обкладені автомобілі з Євросоюзу.