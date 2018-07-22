Українці стали багатшими, та все ще побоюються стрибків валюти - дослідження

Очікування щодо розвитку економіки та динаміки зростання цін стали більш оптимістичними.

Індекс споживчих настроїв українців у червні 2018 року підвищився на 2,7 пунктів, до 65,6 (за шкалою від нуля до 200) порівняно з травневим показником.

При цьому стосовно аналогічного періоду минулого року цей показник зріс на 6,2 пункту. Про це свідчать матеріали щомісячного дослідження компанії GfK Ukraine, пише "Сьогодні".

За даними дослідження, індекс поточного особистого матеріального стану показав найбільшу позитивну динаміку, підвищившись порівняно з травнем 2018 року на 8,8 пункту, до 59,6.

"Цей результат може бути пов'язаний з поступовим зростанням реальних доходів населення, а також з тим, що в літній період відбувається зниження цін на основні продовольчі товари", – зазначають аналітики GfK Ukraine.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального стану виріс на 6,2 пункту – до 67,3, а загалом індекс поточного стану в місячному порівнянні підвищився на 5,1 пункту – до 65,5, вказує GfK Ukraine.

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Українці в червні поточного року були оптимістичні щодо очікування розвитку економіки країни у найближчі п'ять років – відповідний індекс виріс на 3,3 пункту в порівнянні з травневим показником – до 56,4.

Також українці оптимістично налаштовані щодо подальшої динаміки зростання цін – індекс інфляційних очікувань знизився на 3,4 пункту, до 187, показує дослідження.

При цьому показник доцільності великих покупок уповільнив зростання порівняно з травнем на 1,5 пункту і встановився на значенні 71,3 – в травні він зріс на 3,7 пункту.

Хоча загалом індекс економічних очікувань зростає четвертий місяць поспіль, збільшившись в червні на 1,1 пункту - до 65,7, деякі його складові показали серйозне просідання, зазначають аналітики компанії.

Так, індекс очікуваної динаміки безробіття зріс на 8,1 пункту, до 133,5 після позитивного тренда в травні, коли цей показник просів на 5,3 пункту. Негативну тенденцію дослідники помітили і щодо індексу очікуваного зростання економіки країни в найближчому році - він в червні знизився на 6,1 пункту, до 56,4.

"Такі настрої можуть бути наслідком невизначеності щодо надання наступного траншу МВФ", – коментують автори дослідження.

Погіршилися при цьому і очікування українців щодо курсу долара у найближчі три місяці – індекс девальваційних очікувань піднявся на 1,4 пункту до 150,9.