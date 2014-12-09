За порушення правил обміну валюти у фінустанов будуть відбирати ліцензії

Національний банк України на даний час не планує відкликати ліцензії у всіх фінансових установ, що спеціалізуються на валютообмінних операціях, але у випадку виявлення неодноразових порушень правил проведення таких операцій має намір відкликати ліцензії у порушників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі регулятора у відповідь на запит про достовірнысть інформації у низці ЗМІ про наміри НБУ закрити більшість обмінних пунктів в Україні.

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У Нацбанку нагадали, що в Україні усі валютообмінні операції здійснюються в касах і відділеннях банків або у відділеннях небанківських фінансових установ.

«Небанківські фінустанови для проведення таких операцій отримали в Нацбанку генеральні ліцензії. Їхня робота постійно контролюється НБУ і його територіальними управліннями. У випадку виявлення неодноразових порушень ліцензія відкликається», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк має намір застосовувати до банків жорсткі заходи впливу за маніпулювання на валютному ринку, включаючи відкликання генеральної ліцензії на проведення валютних операцій. За інформацією НБУ, аналіз роботи банків показав, що деякі з них допускають недобросовісні операції з торгівлі валютою на міжбанківському валютному ринку України.

Експерти вважають, що куплена банками валюта потрапляє на «чорний» ринок, що підтверджується статистикою відтоку валютних вкладів із банків, ранковими чергами біля відділень банків з охочих купити валюту і активізацією нелегальних пунктів обміну валют.

Як заявив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук, активізація «чорного» валютного ринку є природним тимчасовим побічним ефектом після введення регулятором жорстких адміністративних обмежень.