Красиво жити не заборониш: у липні депутати та апарат Верховної Ради отримали понад 16 мільйонів відпускних

Цього місяця депутати провели 8 пленарних засідань, 13 липня відбулося останнє з них.

Управління справами Верховної Ради України виплатило 16,3 млн грн відпускних народним депутатам та працівникам апарату в першій половині липня 2017 року.

Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Читайте такожЗаплатять всі: уряд хоче посилити контроль за статками заможних українців

З цієї суми 15 млн грн виплатили народним обранцям готівкою на руки.

У липні депутати провели 8 пленарних засідань. 13 липня відбулося останнє засідання. Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Нова, дев’ята, відкриється вже 4 вересня.

У січні цього року народним депутатам на виконання повноважень виплатили понад 14 млн грн, при чому засідання депутати проводили тільки з 16 по 19 січня. Решту часу вони мали працювати в комітетах, комісіях і фракціях.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що згідно з дослідженням, українці стали багатшими, але все ще побоюються стрибків валюти.