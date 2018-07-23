США запропонували країнам G7 створити зону вільної торгівлі

При цьому голова Мінфіну США Стівен Мнучін зазначив, що для цього мають бути виконані три умови: скасування мит, торгових бар'єрів і дотацій.

Голова Мінфіну США Стівен Мнучін запропонував створити зону вільної торгівлі серед країн-членів "великої сімки".

Читайте такожКраїни ЄС підтримали обмеження на імпорт сталі

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на його заяву під час зустрічі з колегами з країн "великої двадцятки" в Буенос-Айресі.

"Якщо Європа вірить у вільну торгівлю, то ми готові підписати угоду про безмитні торгові відносини", - підкреслив Мнучін.

Разом з тим він зазначив, що для цього мають бути виконані три умови: скасування мит, торгових бар'єрів і дотацій.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер у відповідь заявив, що США спочатку повинні скасувати мита на сталь і алюміній, а також відмовитися від загрози ввести збори на ввезення автомобілів з країн ЄС.

"Ми відмовляємося вести переговори під дулом пістолета", - зазначив Ле Мер.

Австрійський статс-секретар Мінфіну Хуберт Фукс, який представляє на зустрічі Раду ЄС, в свою чергу, підтримав пропозицію Мнучіна, зазначивши, що "навіть міністр фінансів США виступає за справедливу і вільну торгівлю".

"Проблема в тому, що США розуміють під справедливою і вільною торгівлею щось інше", - продовжив Фукс.

Він заявив, що скасування американських мит на сталь і алюміній не має бути умовою для торгових переговорів ЄС і США.

"Попередні умови ніколи не обіцяють нічого хорошого", - зазначив Фукс.

Комісар ЄС з економічних питань П'єр Московічі заявив, що після переговорів у Буенос-Айресі розбіжності між їх учасниками не зникли, але зустріч в цілому не була напруженою.

У проекті підсумкового висновку говориться, що торгові суперечки і інші політичні кризи збільшили ризики для зростання світової економіки. У зв'язку з цим потрібна готовність до діалогу, а також проведення необхідних реформ.