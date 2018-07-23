Голова Мінфіну підпише у Великобританії конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Підписання конвенції дозволить покращити в Україні інвестиційний клімат, стимулювати зростання економіки і розвиток міжнародної торгівлі.

Виконуюча обов'язки голови Міністерства фінансів України Оксана Маркарова перебуває з робочим візитом у Великобританії, де вона візьме участь у підписанні багатосторонньої конвенції по виконанню заходів, що стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмивання податкової бази і виведення прибутку з-під оподаткування.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, завдяки цьому Україна зможе одночасно вносити необхідні зміни в усі чинні міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.

"Підписання Багатосторонньої конвенції (MLI) - це крок у рамках Плану дій для боротьби з розмиванням бази та висновком прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS). Підписання конвенції дозволить поліпшити інвестиційний клімат, стимулювати зростання економіки та розвиток міжнародної торгівлі", - йдеться в повідомленні.

В рамках візиту Маркарова також зустрінеться з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Суммой Чакрабарті. У ході зустрічі сторони будуть говорити про нової стратегії роботи банку в Україні на період 2018-2023 роки.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році приєдналася до Плану Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі (ОЕСР) щодо протидії ухиленню від сплати податків – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

У рамках плану ОЕСР розробила 15 кроків, які охоплюють різні сфери протидії агресивного податкового планування. Серед них: вдосконалення правил трансфертного ціноутворення, запобігання ухиленню від сплати податків за допомогою міжнародних договорів, оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній, обмін інформацією. Приєднання України до BEPS означає, що країна зобов'язується імплементувати мінімальний стандарт плану, що включає чотири кроки боротьба з податковими зловживаннями, пов'язаними з використанням спеціальних режимів оподаткування, уникнення зловживань при застосуванні податкових конвенцій, розкриття інформації про використання схем агресивного податкового планування, збільшення ефективності механізмів вирішення спорів щодо застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування між країнами.