Експерт пояснив, чому Україні не варто чекати грошей від "Газпрому"

Економіст пояснив, чому в питанні транзиту необхідний компроміс з Росією.

Україна не зможе вибити з "Газпрому" компенсацію за рішенням Стокгольмського арбітражу – принаймні, в найближчому майбутньому.

Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній, передає "Главред".

"Це може затягнутися дуже надовго, тому що у "Газпрому" достатньо ресурсів, щоб заграти цю тему дуже потужно. Враховуючи корумпованість європейських чиновників і ресурси "Газпрому", вони можуть затягнути все на дуже довгий час. Думаю, вони і в наступному році ще не заплатять. Вони зараз будуть торгуватися, пропонуючи зберегти транзит", – розповів він.

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При цьому питання транзиту через Україну після 2019 року експерт назвав "ще однією проблемою, про яку пани Коболєв і Вітренко не говорять": "Ніхто нічого в цьому напрямку не робить. Те, що вони їздять по Європі, розповідаючи німцям про те, як це все небезпечно — без толку. Німці дивляться на наших, як на ідіотів: "Ну і? Нам це вигідно. Нам прямо запропонували активи, дали нам знижку, Росія будує газопровід за свій рахунок. Це вигідно німецькому бізнесу". І що тут зробиш? Нічого".

Загородній уточнив, що такий стан справ є порушенням правил так званої асоціації. "В асоціації прописано, що європейці повинні зберегти транзит, правда, там не написано — у яких обсягах. Росіяни кажуть: "Добре, 15 мільярдів кубометрів". Але Україні це не вигідно. Нам дешевше в такому випадку демонтувати ГТС", – констатував економіст.

І додав: "Все це "розвод для лохів", в тому числі з боку європейців. Як би там Меркель не заспокоювала Україну, але для нас це означатиме, що враз не стане 1% ВВП. Німці ж чітко слідують своїм інтересам: вони самі хочуть продавати газ Європі і стати газовим хабом Європи. Вони нам намагаються розповідати, що збережуть транзит і т. д. Ні, так не піде. Підписуйте тоді конкретні папери".

Транзит газу: що робити Україні

На думку Загороднього, нашій країні потрібно повертатися до ідеї консорціуму. "Ми повинні йти на компроміси, ми повинні розуміти одну просту річ: тільки "Газпром" може забезпечити транзит газу. Я вважаю, що до вирішення цього питання потрібно підходити прагматично", – зазначив він.

В якості прикладу він навів Грузію, яка теж прагматично підходить до цього. Там РАО ЄЕС володіє фактично всієї електроенергетикою в Грузії, як і у Вірменії. Але у Вірменії вона впливає на політику, а в Грузії — не може, уточнив експерт.

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"Тому я не бачу нічого поганого в тому, що "Газпром" буде присутній в якості учасника. Але у нас повинні бути інституції, які завжди будуть бити по нахабним рук, якщо вони будуть лізти в політику. Тоді інтерес європейських компаній буде в тому, щоб не добудовувати "Північний потік", – пояснив він.

За його словами, в України є пропозиція, газосховище, яке дозволяє згладжувати коливання. "Але у нас є "великі менеджери", які закуповують кадилаки і розповідають про те, які вони великі, а реально нічого не роблять. "Газпром" — це велика компанія, яка може просувати свої інтереси. І якщо все й далі так буде продовжуватися, то він добудує "Північний потік-2", – упевнений економіст.

Видобуток газу в Україні

"Нам кажуть, що ми назбираємо грошей і почнемо вкладати в український видобуток. А де гарантія, що в Україні є стільки газу, щоб забезпечити видобуток? Може, ці гроші краще інвестувати у модернізацію, щоб ми скоротили споживання газу? Цього ніхто не робить", – заявив Загородній.

Потрібно розуміти логіку топ-менеджерів "Нафтогазу", пояснив він. За його словами, вони покажуть красиву презентацію, розкажуть, яке буде зростання. "Але проблема в тому, що вам розповідає один менеджер, який зараз заробляє свій мільйон, а потім він піде у відставку, прийде інший на його місце і скаже, що все то була неправда, а він тут не причому. І з кого запитувати?" – поцікавився експерт.

"Нам розповідають, що топ-менеджери компаній повинні заробляти багато. Та це маячня! Випускник Гарварду з МВА, дай бог, має 200 тисяч доларів на рік. Це ще потрібно постаратися, щоб домогтися такого заробітку в західній компанії. А в нас приходять — і їм відразу ж дай мільйон. За що? Ти хіба заробив ці гроші? "Нафтогаз" як був збитковою компаныэю, так і залишився. Чому "Укргазвидобування" не продає газ безпосередньо виробникам? Де газова біржа, де виробники можуть вільно придбати? Де прямий доступ до труби "Нафтогазу"? Де аукціони, щоб незалежні виробники могли купити газ? Та немає нічого цього! Як була непрозора монополія, яка обклала всіх, і тепер гроші заробляють в тому числі західні компанії, тому що їм вигідно, тому що лохи платять. У підсумку, вони все "в шоколаді", ось тільки країна у нас все більше убивається", – резюмував економіст.

Як повідомлялося, наприкінці травня стало відомо, що "Нафтогаз" виплатить співробітникам компанії премію в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в спорі з "Газпром". Наглядова рада компанії вирішив виплатити співробітникам 46,3 млн доларів. Це становить 1% від суми виграшу в суді.