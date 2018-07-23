У випадку інфляційних ризиків: НБУ може знову підняти облікову ставку

Нацбанк в середині липня підвищив облікову ставку на 0,5 п. п. - до 17,5% річних, після того як два рази підряд - в квітні і травні - приймав рішення зберегти її на рівні 17% річних.

Національний банк України в разі зростання ймовірності реалізації інфляційних ризиків може піти на чергове підвищення облікової ставки на засіданні у вересні.

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Про це повідомляється в липневому протоколі засідання комітету монетарної політики НБУ.

У документі наголошується, що при обговоренні минулого рішення комітету 8 з 9 його членів висловилися за підвищення облікової ставки, яка за підсумком зросла на 0,5 п. п.

Серед чинників, дія яких може призвести до недостатнього зниження інфляції, регулятор привів збереження високих темпів споживчого попиту, зниження інтересів інвесторів до активів країн, які розвиваються, затримка в реалізації програми з МВФ, високі інфляційні очікування.

"Члени КМП (комітет монетарної політики – УНІАН) погодилися, що в разі подальшого зростання ймовірності реалізації зазначених ризиків або появи нових ризиків для зниження інфляції і для макрофінансової стабільності Національний банк може продовжити підвищення облікової ставки до рівня, необхідного для повернення інфляції до встановлених цілей у середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в середині липня прийняв рішення підвищити облікову ставку на 0,5 п. п. - до 17,5% річних, після того як два рази підряд - в квітні і травні - приймав рішення зберегти її на рівні 17% річних.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в червні 2018 року в річному вираженні становила 9,9%, сповільнившись з 11,7% в аналогічному вираженні місяцем раніше.