У Росії долар і євро зростають на відкритті торгів

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:10 мск середи зріс на 11 копійок в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг 54,16 рубля. Курс євро до рубля збільшився на 21 копійку до 67,08 рубля, повідомляє ТАСС.

При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 16 копійок до 59,97 рубля.

Нагадаємо, сьогодні вранці вартість ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,27% - до 66,01 долара за барель. Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знижувалася на 0,06% - до 63,01 долара за барель.

Світові ціни на нафту знижуються на заяві головного аналітика по нафтовому ринку Міністерства нафти Ірану про бажання країни збільшити видобуток нафти.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок рубль торгувався в мінусі, відображаючи падіння нафти на п'ятирічні мінімуми, але також робив спроби відновитися в моменти переходу нафтових котирувань на позитивну територію всередині дня.