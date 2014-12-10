Кабмін оцінює падіння економіки за підсумками року в 7% ВВП

Кабінет міністрів України оцінює падіння економіки України за підсумками 2014 року в 7% ВВП за дефіциту бюджету в 5% ВВП і дефіциту державного монополіста – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в 110 млрд грн, йдеться в урядовій програмі, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

«Воєнні втрати економіки - золотовалютні резерви менші від 10 млрд дол., стрімка девальвація гривні, падіння ВВП - 7%, дефіцит публічних фінансів - 5% ВВП, дефіцит НАК «Нафтогаз України» - 110 млрд грн», - сказано в програмі.

Також воєнними втратами названо системні проблеми в банківському секторі, стрімка девальвація гривні й інфляція. «У зв'язку з цим тільки радикальні рішення й дії можуть вберегти країну від економічної катастрофи», - йдеться в програмі уряду.

Читайте такожЯценюк: співпраці з МВФ мало, потрібна донорська конференція

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів України затвердив програму своєї діяльності на 2015-2016 роки, основна мета якої – максимально наблизити Україну до членства в ЄС. Програма передбачає реформу сфери оборони і безпеки, судову реформу, податкову реформу, зміну підходів до управління державним майном, а також ряд новацій у соціальній сфері в частині монетизации і адресності пільг.