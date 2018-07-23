Україна підписала конвенцію про оподаткування, яка повинна перешкодити бізнесу ховати прибуток

Конвенція дозволить зменшити переміщення українського капіталу до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов'язань.

Виконуюча обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова підписала конвенцію щодо виконання заходів, що стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази й виведенню прибутку з-під оподаткування.

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Згідно з повідомленням на сайті міністерства, підписання Багатосторонньої конвенції (MLI) - це крок у рамках Плану дій для боротьби з розмиванням бази і виведенням прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS)

«Імплементація Плану дій BEPS сприятиме гармонізації міжнародних податкових правил із більш ніж 70 країнами світу та створить більш прозоре податкове середовище. Підписавши конвенцію MLI, ми зможемо внести необхідні зміни до існуючих міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування між Україною та іншими державами», - сказала Маркарова.

У повідомленні зазначається, що далі конвенцію повинен ратифікувати парламент.

«Конвенція дозволить зменшити переміщення українського капіталу до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов'язань, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню доходів бюджету», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році приєдналась до Плану Організації економічного співробітництва та розвитку в Європі (ОЕСР) щодо протидії ухиленню від сплати податків - Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

У рамках плану ОЕСР розробила 15 кроків, які покривають різні сфери протидії агресивному податковому плануванню. Серед них: удосконалення правил трансфертного ціноутворення, запобігання ухиленню від сплати податків за допомогою міжнародних договорів, оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній, обмін інформацією. Приєднання України до BEPS означає, що країна зобов'язується імплементувати мінімальний стандарт плану, що включає чотири кроки: боротьба з податковими зловживаннями, пов'язаними з використанням спеціальних режимів оподаткування, уникнення зловживань при застосуванні податкових конвенцій, розкриття інформації про використання схем агресивного податкового планування, збільшення ефективності механізмів вирішення спорів із застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування між країнами.