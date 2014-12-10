МВФ: Україні потрібна додаткова допомога в $15 млрд

Україні для запобігання фінансовому колапсу в 2015 році потрібно близько 15 млрд дол. додаткової фінансової допомоги, йдеться в оцінці Міжнародного валютного фонду, яку цитує британське видання Financial Times.

На офіційному сайті МВФ не наводить такої оцінки.

«Міжнародний валютний фонд оцінив потребу Києва в додатковому фінансуванні в 15 млрд дол. і попередив уряди країн Заходу про необхідність запобігання фінансовому колапсу в Україні», - пише FT.

Як наголошується, необхідні кошти частково надійдуть по лінії МВФ у рамках виконання програми кредитування економіки України, розрахованої до 2016 року із загальним обсягом фінансування 17 млрд дол. Проте це не покриє необхідного, і тому слід вести переговори з офіційними особами держав і урядів. «І це буде нелегко, оскільки зайвих коштів на ринку небагато», - відзначає Financial Times.

Розрахунки експертів МВФ, що їх наводить видання, ґрунтуються на прогнозі падіння економіки України на 7% за підсумками року, на різкому скороченні торговельних відносин з Росією, значному скороченні державних резервів і фактичній зупинці промисловості східних областей, які займали до 16% в загальному обсягу промислового виробництва країни.

«Без додаткової допомоги Київ зустрінеться із значним дефіцитом бюджету або змушений буде оголосити суверенний дефолт за своїми облігаціями», - відзначає FT.

За інформацією газети, Україна крім фінансування з боку МВФ, запросила додаткову допомогу від Євросоюзу в обсягу 2 млрд євро. «Проте міністр фінансів Італії П’єр Карло Падоан, який очолює переговори по Україні, наголосив, що головною умовою надання коштів має стати виконання плану реформ», - повідомила FT.

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Як повідомив УНІАН, раніше в МВФ оцінювали потреби України в зовнішньому фінансуванні в 2015 році на рівні 19 млрд дол. за умови продовження війни на сході й відсутності перетворень у банківському секторі і реальному секторі економіки.

З 9 грудня до Києва на запрошення уряду приїхала місія МВФ для продовження переговорів щодо виконання програми співпраці й обговорення можливостей отримання Україною третього і четвертого програмних траншів загальним обсягом близько 2,7 млрд дол. Транш буде виділено за рішенням Ради директорів Фонду, засідання якого відбудеться наприкінці грудня – початку січня 2015 року.

Україна схвалила програму співпраці з МВФ у квітні, загальний обсяг кредитування становить 17 млрд дол., з яких Україна одержала 4,6 млрд дол.