За ціни нафти в $70 економіка Росії потрапить у замкнуте коло - Світовий банк

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз по Росії всього через тиждень після останнього перегляду. Песимістичний сценарій тепер став найбільш вірогідним: замість стагнації буде спад, пишуть "Ведомости".

На початку грудня ВБ знизив прогноз зростання російської економіки в 2015 р. з 0,3 до 0%, тепер базовий сценарій передбачає, що економіка скоротиться на 0,7% через більш глибоке зниження цін на нафту і збереження високої невизначеності.

Читайте такожРосійський економіст пророкує подальше падіння рубля, крах економіки РФ і всієї державиЗ великих наднаціональних організацій СБ поки що єдиний, хто прогнозує рецесію в Росії. МВФ очікує в 2015 р. зростання на 0,2% (прогноз зроблено у жовтні), ОЕСР - 0% (кінець листопада).

СБ очікує продовження спаду інвестицій ще протягом двох років, а також скорочення споживання в 2015 р. - вперше з 2009 року, наводяться в повідомленні банку слова провідного економіста СБ по Росії Біргіт Хансл. Погіршена і оцінка перспектив 2016 р.: тепер СБ очікує зростання економіки на 0,3% замість 0,5%.

Середня ціна нафти в 2015 р. складе $78/бар., у 2016 р. - $80, очікує СБ. Попередній прогноз був $85 та $90/барр. У 2015 і 2016 роках такий рівень цін, за оцінкою СБ, може утримати російську економіку від спаду, тільки тепер цей варіант став оптимістичним.

Саме перегляд аналітиками СБ прогнозу нафти став причиною погіршення прогнозу по Росії, уточнив економіст СБ Сергій Улатов. Через це девальвація буде більша, а інфляція - вище: її середньорічний рівень з 7,7% в 2014 р. зросте до 9,3% в 2015 р., очікує СБ. Це додатково, поряд з економічним спадом, вплине на доходи населення: їх скорочення в реальному вираженні СБ, на відміну від Мінекономрозвитку, не очікує, але і слабкого зростання, як у попередньому прогнозі, - теж. Відповідно, і спад споживання буде не настільки великим, говорить Улатов (у Мінекономрозвитку - майже на 4%).

Такий варіант у СБ вже був, але вважався не основним, а песимістичним. У новому песимістичному варіанті СБ припускає, що ціна нафти в найближчі два роки залишиться на рівні $70/бар. ($72 до 2016 р.). В цьому випадку економіка в 2015 р. скоротиться на 1,5%, спад інвестицій у наступні два роки буде більш глибоким, а спад споживання не обмежиться одним роком. Росія потрапить у «замкнене коло»: через рецесію реальні зарплати і споживання будуть падати, а через падіння споживання буде рецесія. У такому сценарії зростатиме тільки чистий експорт і за підсумками 2016 р. все ж забезпечить економіці ті ж таки 0,3%, що і при $80/бар., завдяки більш сильного скорочення споживчого й інвестиційного імпорту.