У вівторок в Україні подорожчає євро, долар застиг на місці

Офіційний курс НБУ на 24 липня: 100 USD – 2644.9683 грн; 100 EUR – 3098.8449 грн; 10 RUR – 4.1854 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2644.9683 (23 липня – 2644.6104)

100 EUR – 3098.8449 (23 липня – 3086.2603)

10 RUR – 4.1854 (23 липня – 4.1655)

У понеділок, 23 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,46/26,48 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до закриття торгів знизилися до долара з відкриття на 2 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,61/30,62 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4497 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 488 угод на суму 285,94 млн дол.