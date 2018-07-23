У вівторок в Україні подорожчає євро, долар застиг на місці
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2644.9683 (23 липня – 2644.6104)
100 EUR – 3098.8449 (23 липня – 3086.2603)
10 RUR – 4.1854 (23 липня – 4.1655)
У понеділок, 23 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,46/26,48 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до закриття торгів знизилися до долара з відкриття на 2 копійки.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,61/30,62 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4497 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 488 угод на суму 285,94 млн дол.