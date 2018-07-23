Фіскальна служба звинуватила велику IT-компанію в ухилянні від сплати податків

За результатами перевірки підприємства, встановлені факти заниження ПДВ і податку на прибуток у розмірі 3 млн грн.

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби заявляє, що одна з відомих ІТ-компаній, офіси якої розташовані у 36 країнах світу, скористалася схемою ухилення від сплати податків шляхом залучення фіктивного підприємства.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

"У ході аналізу даної схеми, співробітники Офісу, співпрацюючи з підрозділами податкової міліції встановили, що протягом 2015 році підприємством здійснено придбання інформаційно-консультативних послуг у фіктивного підприємства, яке, в свою чергу, набувало дані послуги в інших фіктивних фірм", - повідомляє ДФС.

За результатами перевірки підприємства, встановлені факти заниження ПДВ і податку на прибуток у розмірі 3 млн грн, йдеться у повідомленні.