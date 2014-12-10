Держстат погіршив оцінку падіння ВВП України у третьому кварталі до 5,3%

За інформацією Держстату, дані наводяться у постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Також Держстат погіршив оцінку падіння ВВП у третьому кварталі порівняно з попереднім, другим кварталом, з урахуванням сезонного фактору, - до 2,3% від 2,1% за опублікованими у жовтні оперативними даними.

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Номінальний ВВП України за підсумками третього кварталу склав 428,163 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України у другому кварталі 2014 року порівняно із другим кварталом 2013 року знизився на 4,6%, порівняно з першим кварталом 2014 року з урахуванням сезонного чинника - на 3,2%.

Як заявляв раніше екс-міністр фінансів Олександр Шлапак, макропоказники України будуть переглянуті, можливо, в бік поліпшення, тоді як раніше він прогнозував падіння ВВП країни у 2014 році на 8-9%.

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками січня-вересня 2014 року, за оцінками Національного банку, склало 3,5%.

Український уряд прогнозує падіння ВВП України у 2014 році на 7%, Національний банк - на 7,5%.

Згідно з останніми прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння ВВП України у 2014 році складе 8% за оцінками Світового банку, 9% - за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.