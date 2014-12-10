Українцям з 2017 року доведеться платити ринкову ціну за світло і газ

Про це йдеться в урядовій програмі.

Згідно з документом, уряд розраховує до 2017 року повністю ліквідувати крос-субсидування, за якого компенсація занижених тарифів на електроенергію для населення лягала на промисловість.

Раніше, 9 грудня на засіданні уряду, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що українці зобов'язані платити реальну ринкову ціну за енергетичні ресурси, інакше дефіцит «Нафтогазу», який становить 110 млрд грн, за дефіциту держбюджету 68 млрд грн, «буде вічним». Причому Яценюк не уточнив терміни підвищення тарифів на енергоресурси для населення.

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Зокрема, передбачений наступний графік підвищення цін на газ: від 1 травня 2015 року - збільшення на 40%; від 1 травня 2016 р. - на 20%; від 1 травня 2017 р. - на 20%.

НКРЕ від 1 травня 2014 року підвищила мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів від 720,54 грн за тис. кубометрів.