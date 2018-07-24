НБУ змінює "формулу" розрахунку курсу гривні до долара

Повідомляється, що регулятор буде оприлюднити на своєму сайті до 16:00 - на дві години раніше, ніж зараз. При розрахунку курсу НБУ буде відсікати нерепрезентативні угоди, а також доповнить публікацію довідковим і резервним курсом.

Національний банк України з 1 серпня 2018 змінює методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара США. Відповідні зміни закріплені постановою Нацбанку №80, інформує прес-служба НБУ.

Повідомляється, що регулятор буде оприлюднити на своєму сайті до 16:00 - на дві години раніше, ніж зараз. При розрахунку курсу НБУ буде відсікати нерепрезентативні угоди, а також доповнить публікацію довідковим і резервним курсом.

"Згідно з ухваленим рішенням, офіційний курс гривні до долара США буде розраховуватися на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів США на умовах "тод", "том" і "спот", які на день розрахунку офіційного курсу полягали банками на міжбанківському валютному ринку України з іншими банками та Національним банком України, і інформація про яких надавалася Національному банку торговельно-інформаційними системами до 15-30 у відповідний робочий день", - йдеться в повідомленні.

Нова методика розрахунку передбачає двоступеневу систему відсікання угод, параметри яких з різних причин відхиляються від параметрів переважної більшості угод у відповідний день, а, отже, такі операції не є репрезентативними для їх врахування при розрахунку офіційного курсу гривні до долара США. Спочатку з наявного ряду угод відсікаються всі угоди, курс за яким відхиляється від середньоарифметичного по всіх операціях більш ніж на 2%. Потім відсікаються угоди, курс/обсяг яких відхиляється від середньоарифметичного курсу/обсягу більш ніж на 2 стандартних відхилення.

Розрахунок офіційного курсу гривні до долара буде здійснюватися як середньозважене по всіх угодах, які залишилися після відсікання.

Крім офіційного курсу гривні до долара США, НБУ також буде здійснювати щоденний розрахунок довідкового курсу. Він буде розраховуватися за тією ж методикою, що і офіційний курс, але на підставі даних про угодах, укладених на міжбанку до 12:00. Такий курс буде публікуватися на сайті Нацбанку до 12:30.

Механізм розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют залишився без змін.