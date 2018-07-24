Дискусії з МВФ тривають конструктивно: міністр фінансів розповіла про переговори щодо бюджету і ціни на газ

Україна поліпшила показники виконання державного бюджету.

Україна веде "дуже конструктивні переговори" з Міжнародним валютним фондом, щодо нових цін на газ для населення. Про це в понеділок, 23 липня, заявила в. о. міністра фінансів Олена Маркарова в Лондоні, передає Bloomberg TV.

За її словами, з моменту її призначення на посаду керівника Мінфіну, це питання став один з ключових пріоритетів для відновлення і активної участі в переговорах з МВФ.

"На мій погляд, зараз у нас дуже хороші дискусії... Про бюджет і цінах на газ у нас дуже конструктивні дискусії, які, я сподіваюсь, скоро закінчаться конструктивом", - сказала Маркарова.

Також вона додала, що Україна поліпшила показники виконання державного бюджету.

"Коли ми почали обговорення раніше у нас були тільки результати першого кварталу. Тепер у нас є результати за шість місяців, які краще, ніж ми очікували в першому кварталі", - сказала керівник Мінфіну.

Маркарова в Лондоні також заявила, що угода допоможе Україні відновити фінансові надходження від фонду в рамках пільгового кредиту на 17,5 мільярдів доларів.