У Яценюка розраховують подвоїти обсяги експорту до 2020 року

Про це йдеться у програмі уряду, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

«Необхідне активне просування експорту і захисту ринку. Максимальне використання переваг режиму вільної торгівлі з ЄС має бути постійним, а подвоєння українського експорту має бути досягнуто до 2020 року, - сказано у програмі. - До 2018 року слід підготувати договори про вільну торгівлю з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем, Радою співробітництва арабських держав Перської затоки, Економічним співтовариством держави Західної Африки, іншими країнами».

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Причому політика відкритого при уряді Офісу торгового представника повинна бути «наступальною» і вестися «безперервно».

Крім того, Кабінет міністрів України в рамках реалізації нової економічної політики має намір запровадити низку перетворень у сфері сільського господарства і продовольчої політики, а саме - розробити законопроекти про державний матеріальний резерв та розвиток сільського господарства, а також створити умови для того, щоб Україна стала лідером світового продовольчого ринку і почала експортувати не лише сировину, але і продукти переробки.

Як повідомляв УНІАН, обсяги експорту української продукції за 11 місяців, за даними ГФС, скоротилися на 13%, або 7,2 млрд дол., - до 50 млрд дол. Причому експорт української продукції в країни Європейського Союзу за підсумками 11 місяців поточного року зріс на 5% і склав третину всього українського експорту.

Експорт у країни СНД та Азії, за даними ГФС, впав: на 31% у держави Співдружності і на 8% - у країни Азії. У підсумку у відносних цифрах частка країн СНД у загальному обсязі експорту склала 28%, а країн Азії - 27,7%. Експорт у Російську Федерацію впав на 32%.

9 грудня Кабінет міністрів України затвердив програму своєї діяльності на 2015-2016 роки, основна мета якої - максимально наблизити Україну до членства в ЄС. Програма передбачає реформу сфери оборони і безпеки, судову реформу, податкову реформу, зміну підходів до управління державним майном, а також низку новацій у соціальній сфері в частині монетизації та адресності пільг.