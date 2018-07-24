МВФ прогнозує Венесуелі 1000000% інфляції до кінця року

Фонд зазначив, що ситуація у Венесуелі аналогічна тій, що була в Німеччині в 1923 році або в Зімбабве наприкінці 2000-х років.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що рівень інфляції у Венесуелі досягне 1 000 000% до кінця 2018 року.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на опубліковану заяву про економічну ситуацію в Західній півкулі.

"Ми прогнозуємо зростання інфляції до 1 000 000% до кінця 2018 року. Це свідчить про те, що ситуація у Венесуелі аналогічна тій, що була в Німеччині в 1923 році або в Зімбабве наприкінці 2000-х років", - наголошується в документі.

Фонд підкреслює, що Венесуела знаходиться в глибокій економічній і соціальній кризі. Очікується, що в 2018 році ВВП країни впаде приблизно на 18%.

"Третій рік поспіль зниження ВВП країни виражається двозначними цифрами", - зазначили в МВФ. Це, на думку експертів фонду, зумовлено значним падінням видобутку нафти. При цьому зниження темпів зростання економіки Венесуели до 2019 році прогнозується на рівні 5%.

"Падіння економічної активності, гіперінфляція і подальше погіршення рівня надання суспільних благ (охорона здоров'я, електро - і водопостачання, сфера транспорту і безпеки), а також нестача продовольства за субсидованими цінами призвели до величезних міграційних потоків, що посилять побічні наслідки для сусідніх країн", - зазначили в організації.

У квітні МВФ прогнозував рівень інфляції у Венесуелі в нинішньому році на рівні 13 865%. Це найвищий показник інфляції в світі. На другому місці Судан, інфляція в якому прогнозується на рівні 43,5% в 2018 році і 39,5% у 2019 році.