Українці продовжують забирати депозити з банків

Загальний обсяг депозитів в українських банках у листопаді 2014 року порівняно з попереднім місяцем знизився на 1,4% в національній валюті - до 362,9 млрд грн, і на 8,6% в іноземній валюті - до 21,7 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, за січень-листопад загальний обсяг гривневих депозитів знизився на 14,1%, валютних - на 29,6%.

Залишки на гривневих депозитах юросіб у листопаді знизилися на 1,2% (з початку року - на 4,9%) - до 160,5 млрд грн, фізичних осіб - на 1,5% (з початку року - на 20,2% ) - до 202,5 млрд грн.

Залишки на валютних депозитах юросіб у листопаді знизилися на 17,5%, що, в тому числі, пов'язано з розрахунками за імпортований природний газ (з початку року - на 4,8%) - до 7,4 млрд дол., фізосіб - на 3,2% (з початку року - на 38,0%) - до 14,2 млрд дол.

У листопаді зафіксовано зниження залишків за кредитами в нацвалюті на 1,3% (з початку року - на 9,5%) - до 540,3 млрд грн, що зумовлено зниженням залишків як за кредитами юрособам - на 1,1% (з початку року - на 9,3%) - до 430,9 млрд грн, так і за кредитами фізособам - на 2,2% (з початку року - на 10,2%) - до 109,4 млрд грн.

Залишки за кредитами в іноземній валюті за місяць знизилися на 4,9% (з початку року - на 17,9%) - до 31,6 млрд дол. (у доларовому еквіваленті), в тому числі юросіб - на 5,1% (з початку року - на 16,8%) - до 25,1 млрд дол., фізосіб - на 4,0% (з початку року - на 21,6%) - до 6,5 млрд дол.

Вартість ресурсів для юридичних і фізичних осіб у листопаді порівняно з жовтнем знизилася за валютними кредитами до 7,94% з 8,33% і за гривневими депозитами - до 10,45% з 10,64%. Разом з тим, збільшилася вартість за гривневими кредитами - до 16,65% з 16,13% і за валютними депозитами - до 6,92% з 6,54%.

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Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг депозитів в українських банках у жовтні 2014 року порівняно з попереднім місяцем знизився на 5,5% у національній валюті - до 369,2 млрд грн, і на 2% в іноземній валюті - до 23,7 млрд дол. За січень-жовтень загальний обсяг гривневих депозитів знизився на 12,6%, валютних - на 23,2%.