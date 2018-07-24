Українці в червні продали валюти на $269 мільйонів більше, ніж купили

З початку року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становить 1,235 мільярда доларів.

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в червні становить 268,7 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, за місяць банки продали готівкової валюти населенню на 947,8 мільярда доларів, купили – на 679,1 мільйона доларів.

Згідно з наведеними даними, з початку року – за січень-червень - показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становив 1,235 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в 2017 році становив 2,139 мільярда доларів.