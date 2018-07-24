НБУ спростить реєстрацію угод на міжбанківському ринку

Банки отримають можливість укладати угоди на міжбанку в будь-який час, а не лише під час роботи системи ВалКлі, як зараз.

Національний банк України пом'якшить з 1 серпня вимоги до банків щодо підтвердження та реєстрації угод, які вони укладають на міжбанківському ринку.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, буде скасована норма про обов'язкове підтвердження банками всіх угод з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України засобами Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України (ВалКлі).

Надалі для підтвердження власних операцій банки зможуть використовувати як Валклі (у добровільному порядку), так і будь-які інші засоби, прийнятні для сторін правочину (наприклад, SWIFT). Одночасно банки отримають можливість укладати угоди на міжбанку в будь-який час, а не тільки під час роботи ВалКлі, як зараз.

Також Національний банк скасовує вимоги, які зобов'язують банки реєструвати угоди з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку України засобами системи Кредінфо, надалі така реєстрація буде здійснюватися взагалі.

Раніше інформація, отримана через ВалКлі та Кредінфо, використовувалась Національним банком для моніторингу ситуації на міжбанківських ринках. Надалі відповідні дані Національний банк отримуватиме через канали обміну інформацією від торгово-інформаційних Bloomberg і Reuters, а також з наявної статистичної звітності банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планував перейти від активного використання систем реєстрації валютних операцій "ВалКлі" та надання інформації за угодами на міжбанківському кредитному ринку "Кредінфо" до роботи через торговельно-інформаційні системи "Блумберг" і "Рейтер" з 2016 року.