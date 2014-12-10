Нацбанк у листопаді збільшив обсяг рефінансування банків у 2,7 разу

Національний банк України в листопаді 2014 року порівняно з жовтнем збільшив обсяг рефінансування банків у 2,7 разу - до 27,2 млрд грн, повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією регулятора, з початку року обсяг рефінансування банків Національним банком України становив 179,4 млрд грн.

З метою абсорбування ліквідності Нацбанк проводив операції з мобілізації коштів, їхній обсяг у листопаді становив 133 млрд грн (з початку року - 1,317 трлн грн). Більшість їх припадає на операції овернайт.

Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів в листопаді склала 8,18% річних (за січень-листопад - 5,36%).

Обсяг коррахунків банків у Нацбанку в листопаді знизився на 9% (з початку року - на 23,9%) - до 25,1 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів у листопаді становив 38,0 млрд грн, у тому числі на окремий рахунок в Нацбанку перераховано 0,3 млрд грн.

Вартість ресурсів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті підвищилася до 16,50% річних з 14,43% у жовтні.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в жовтні 2014 року збільшив обсяг рефінансування банків у 2,6 разу порівняно з вереснем - до 10,1 млрд грн.