Грошова маса в Україні зросла на 1,3%, монетарна база скоротилася на 1,2%

Грошова маса в Україні в листопаді 2014 року збільшилася на 1,3% - до 971,8 млрд грн, монетарна база скоротилася на 1,2% - до 328,4 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року грошова маса в Україні збільшилася на 6,9%, монетарна база - теж на 6,9%.

У листопаді обсяг готівки поза банками збільшився на 0,3% (з початку року - збільшився на 18,8%) - до 282,4 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, грошова маса в Україні в жовтні 2014 року знизилася на 3,5% - до 959,3 млрд грн, монетарна база скоротилася на 5,4% - до 332,5 млрд грн.

У 2013 році Національний банк прискорив випуск грошей в обіг у 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 разу перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період збільшилася на 17,2% - до 906,3 млрд грн.