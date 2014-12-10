Росія через зниження цін на нафту переглядатиме бюджет-2015

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв повідомив про можливість перегляду бюджету Росії на 2015 рік через зниження цін на нафту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Медведєв сказав в інтерв'ю російським телеканалам.

«Якщо говорити про сценарій наступного року, дійсно зараз у нас закладено одні сценарні умови. Не приховуватиму, ці умови можуть змінитися, спостерігаємо за тим, як розвиваються події на нафтовому ринку. Якщо минулого року ціна на нафту була 110-115 доларів за тонну, то зараз ця ціна становить 65-70 доларів. Тобто, ціна по суті змінилась удвічі. Це призвело, звісно, до цілого ряду суттєвих наслідків, перш за все, пов'язаних з курсом рубля. Тому якщо змінюватимуться суттєво економічні умови, нам доведеться переглядати і сценарні умови і, зрештою, ухвалювати рішення щодо бюджету. Але поки що ми цього не робимо», - сказав він.

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Медведєв також визнав, що в російській економіці за результатами 2014 року намітилися «цілий ряд негативних тенденцій». Зокрема, він відзначив ріст інфляції, зростання цін. При цьому він наголосив, що рівень інфляції в Росії за підсумками 2014 року становитиме понад 9%.

«Ймовірно, інфляція цього року становитиме більш як 9%, хоча ми орієнтувалися на інші показники», - сказав він.

Разом з тим, Медведєв вважає, що російський уряд в 2014 році «зумів забезпечити той результат, якого прагнули». За його словами, цей результат полягає в тому, аби в Росії була збалансована бюджетна система, що уряду далося «нелегкою ціною». «Нам довелося відмовитись від цілого ряду програм, піти на певні жертви», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, ціна нафтової корзини ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у вівторок, 9 грудня, знизилась на 2,27% - до 62,33 долара за барель із 63,78 долара в попередній торговий день.

За останні п'ять місяців ціна на нафту знизилась майже на 40 доларів за барель.

У листопаді середня ціна «корзини» становила 75,5 долара за барель, у жовтні - 84,65 дол., у вересні - 96,2 дол., у серпні - 101,03 дол., у липні - 105,55 дол., у червні - 107,78 дол., у травні – 105,56 дол., у квітні - 104,12 дол., у березні - 104,04 дол., у лютому - 105,27 дол., у січні - 104,66 дол.

У 2013 році середня ціна «корзини» становила 105,57 долара за барель, в 2012 році - 109,74 долара, в 2011 році - 107,46 долара, в 2010 році - 77,45 долара за барель.

Рекорд ціни «корзини» було встановлено 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.