Економіка України спрямована на девальвацію, краще вкладати у валюту - експерт

При цьому Тарас Загородній прогнозує, що криптовалюта існуватиме й надалі.

Українцям краще інвестувати у валюту. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній, повідомляє "Главред".

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Він порадив українцям купувати долари.

"Українська економіка поки що спрямована на постійну девальвацію, тому зараз долари і євро - це найкраще вкладення, це дає більший прибуток зараз", – пояснив експерт.

Що стосується криптовалюти, то Загородній прогнозує, що та існуватиме й надалі.

"Взагалі, криптовалюти - це реакція на державу, яка почала залазити у всі офшорні зони, які тільки можливі. Бізнес починав шукати способи, щоб приховати свої доходи, оскільки чиновники, вибачте за вираз, почали забагато жерти - забирати все більше й більше податків. Криптовалюти - це спосіб уникнути додаткового оподаткування. Це нормальна реакція ринку на зростаючі апетити чиновників", - розповів економіст.

Раніше Загородній розповів, наскільки ймовірний крах економіки США і долара. Крім того, фахівець прокоментував нюанси і проблеми американського зовнішнього боргу.